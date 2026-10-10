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«Лос-Анджелес» продлил контракт с Джаредом Райтом на 2 года и вызвал его из АХЛ. Форвард набрал 3 очка в 2 матчах за «Онтарио Рейн»

« Лос-Анджелес » подписал новый контракт с нападающим Джаредом Райтом. 23-летний форвард заключил с клубом соглашение на два года с зарплатой 925 тысяч долларов за сезон.

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