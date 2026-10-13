Аналитика: рост сбережений россиян составил 2%

Объём накопительных счетов за январь-сентябрь 2026 года вырос на 17% и достиг 10,8 трлн рублей, основную часть прироста обеспечили именно такие счета.
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