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Пятый канал

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ЦРУ знали? Кто же все-таки подорвал «Северные потоки»

ЦРУ знали? Кто же все-таки подорвал «Северные потоки»

Сегодня в Гамбурге стартовали первые слушания по делу о диверсии на «Северных потоках». У здания суда собрались митингующие, на скамье подсудимых — украинец, его считают исполнителем и координатором группы.

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