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В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО

В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО

  Гаврилов понадеялся на разъяснение по поводу учений НАТО после переговоров Шойгу и Остина Глава делегации России на переговорах в  Гаврилов понадеялся на разъяснение по поводу учений НАТО после переговоров Шойгу и Остина Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после переговоров министров обороны РФ и США в Москве надеются на получение разъяснений по поводу проводимых сейчас учений НАТО.

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