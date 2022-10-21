В России понадеялись на разъяснения от США об учениях НАТО

Гаврилов понадеялся на разъяснение по поводу учений НАТО после переговоров Шойгу и Остина Глава делегации России на переговорах в Гаврилов понадеялся на разъяснение по поводу учений НАТО после переговоров Шойгу и Остина Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что после переговоров министров обороны РФ и США в Москве надеются на получение разъяснений по поводу проводимых сейчас учений НАТО.