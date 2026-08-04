Стали известны победители питчинга Фонда кино

Фонд кино представил итоги отбора на поддержку производства игровых национальных фильмов иных организаций кинематографии, не являющихся лидерами отечественного кинопроизводства.
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