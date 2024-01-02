ВТМ-4: «Сибирский цирюльник» из Абакана

На фото сверху вы видите, как валят лес машинами сегодня. Однако с чего все начиналось? ВТМ-4 –первая серийная валочно-трелевочная машина, призванная заменить травмоопасный труд лесорубов с бензиновыми пилами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии