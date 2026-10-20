Стоимость импорта газа в Армению вырастет на 69%, до 657,5 миллиона долларов в год, при ее выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из соответствующего доклада, подготовленного членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нанесён удар по ж...
- На Украине эвакуи...
- АП На Украине эвакуи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым