Стоимость импорта газа в Армению вырастет на 69%, до 657,5 миллиона долларов в год, при ее выходе из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), следует из соответствующего доклада, подготовленного членами Евразийского межправсовета от России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.