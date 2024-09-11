Что такое айран и чем он полезен

Что такое айран Калорийность и пищевая ценность Польза айрана: 5 свойств Вред айрана для организма Что приготовить на основе айрана Кисломолочных продуктов много, и в то время как некоторые из них входят в повседневный рацион во многих странах и не воспринимаются как что-то необычное, например творог или йогурт, другие остаются традиционными в определенных регионах и известны чуть меньше.