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Пентагон: США обеспокоены применением Россией новой ракеты «Орешник»

Пентагон: США обеспокоены применением Россией новой ракеты «Орешник»

США выразили свое беспокойство по поводу применения на Украине новейшей ракеты ВС России «Орешник».Соединенные Штаты Америки обеспокоены применением Россией новейшей ракеты средней дальности «Орешник».

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