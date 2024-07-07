ВС России освободили населённый пункт Чигари в ДНР

В Минобороны РФ заявили, что российские военные освободили населённый пункт Чигари в ДНР. «Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населённый пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение», — говорится в сводке ведомства.