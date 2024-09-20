Строительные подрядчики поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, в которых выражают готовность продолжить строительство и завершить проекты в срок вопреки заявлениям топ-менеджмента «ВБ Девелопмент» (на 100 процентов принадлежит Владиславу Бакальчуку).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии