Строительные подрядчики поддержали Wildberries в конфликте с «ВБ Девелопмент»

Восемь крупнейших строительных компаний из числа подрядчиков по возведению складов и логистических центров Wildberries выступили с открытыми письмами, в которых выражают готовность продолжить строительство и завершить проекты в срок вопреки заявлениям топ-менеджмента «ВБ Девелопмент» (на 100 процентов принадлежит Владиславу Бакальчуку).