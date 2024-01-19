Для медиков СВО продлили социальные выплаты

Медики, которые работают с бойцами СВО, могут рассчитывать на социальные выплаты в 2024 году. Как стало известно на сайте кабмина, работники медицинских организаций, помогающие восстановиться военнослужащим и добровольцам специальной военной операции, могут рассчитывать в 2024 году на получение социальных выплат от государства.