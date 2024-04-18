«Единая Россия» проведёт второй летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России»

Он стартует 1 июня и продлится до 10 августа – Дня физкультурника Председатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Госдумы Ольга Занко отметила, мероприятия марафона будут тематическими.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии