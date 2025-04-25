Ничего личного: Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте товарные знаки

Компании Chanel и Rolex зарегистрировали в Роспатенте свои товарные знаки. Так, Chanel до 2034 года узаконила уже три наименования, продавать в России она планирует парфюмерию, мыло, гели для ванны и душа и другие товары.
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