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Вечерний Новосибирск

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Девять пожаров ликвидировали новосибирские огнеборцы за один день

Девять пожаров ликвидировали новосибирские огнеборцы за один день

Подробности сообщили 29 августа в Макс-канале МЧС Новосибирской области. Самый серьёзный пожар случился накануне днём в поселке Крупской Новосибирского района — там загорелся двухэтажный частный дом из бруса.

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