Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..

Владислав Владислав Россияне не испытывают НЕГАТИВА к людям других наций, у нас, Россиян, нет желания видеть у себя в гостях мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья! Ни по работе, ни туристами! Разницу чувствуете ? На примере квартир, у вас есть соседи в многоквартирном доме, с кем-то вы даже здороваетесь. Но вы не хотите их видеть у себя дома, в гостях.

SM Svetlana Malovik Не надо бабушку лохматить! Принимайте закон и в действие его!!! Можно подумать, что законы принимают и они незыблемы... Бред! Бесконечно в него потом поправки вносят, а тут - ну прямо такие законники... Основа есть, над ней работали, сейчас растянут на неизвестно какое время, а вы ждите, пока вас защитят от нашествия чумы!