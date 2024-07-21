Госмашина - агрегат чертовски неповоротливый, но уж коли с места стронулась - разбегайся. )). по поводу закона отклонённого Думой с формулировкой " На доработку".
Дума, СК, мигранты, Поплавская и доморощенные скакуны... да и вообще, с фига ли баня загорелась?..
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владислав Владислав
Россияне не испытывают НЕГАТИВА к людям других наций, у нас, Россиян, нет желания видеть у себя в гостях мигрантов из бывших республик СССР азии и закавказья! Ни по работе, ни туристами! Разницу чувствуете ? На примере квартир, у вас есть соседи в многоквартирном доме, с кем-то вы даже здороваетесь. Но вы не хотите их видеть у себя дома, в гостях.
Ответить
8 час.
SM
Svetlana Malovik
Не надо бабушку лохматить! Принимайте закон и в действие его!!! Можно подумать, что законы принимают и они незыблемы... Бред! Бесконечно в него потом поправки вносят, а тут - ну прямо такие законники... Основа есть, над ней работали, сейчас растянут на неизвестно какое время, а вы ждите, пока вас защитят от нашествия чумы!
Ответить
6 час.
Natalia Ivanova
Вся "дума" озабочена тем что бы подольше пособий отвалить именно мигрантам, перевести все аулы жить в Россию и содержать их бесчисленные семейки. ОХРЕНЕЛИ! О русских бы так заботились.
Ответить
6 час.
Свежие комментарии