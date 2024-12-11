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Пулеметчика ВСУ осудят по делу о теракте Курской области

Пулеметчика ВСУ осудят по делу о теракте Курской области

Следственный комитет России (СКР) завершил следственные действия по делу против пулеметчика 82-1 отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Гусака, выстрелившего в трех безоружных российских военных в Курской области.

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