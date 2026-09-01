«Купол-родники» уступили команде Московской области на Спартакиаде народов России

Екатеринбург. Свердловская область. Баскетболисты клуба «Купол-Родники» уступили команде Московской области в третьем матче группового этапа Спартакиады народов России – 78:84.
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