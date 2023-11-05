Шумахер в красках показал ночную жизнь автомобильного Токио

Сын прославленного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера в 2023 году стал резервным гонщиком и тест-пилотом Mercedes-AMG, что позволило молодому немцу получить доступ к эксклюзивным возможностям и редким автомобилям.
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