Юрист Адамс: мошенники могут оформить на вас микрозаем, имея номер СНИЛС

Когда мошенники звонят и просят номер СНИЛС, у многих возникает вопрос: почему именно этот номер так привлекает злоумышленников? Ведь, на первый взгляд, СНИЛС — это всего лишь уникальный идентификатор в пенсионной системе.
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