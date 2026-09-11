На юге Петербурга отремонтировали четыре улицы

В южной части Петербурга завершён ремонт четырёх улиц. Как сообщили в пресс-службе комитета по развитию транспортной инфраструктуры, в Московском районе привели в нормативное состояние Сызранскую улицу протяжённостью более полукилометра – здесь уложили свыше 18 тыс.