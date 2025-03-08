Сенаторы-республиканцы требуют от Трампа возобновить оказание военной помощи Киеву США должны возобновить оказание военной помощи Украине.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Сенаторы-республиканцы требуют от Трампа возобновить оказание военной помощи Киеву США должны возобновить оказание военной помощи Украине.
Свежие комментарии