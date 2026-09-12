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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артета о пенальти в ворота «Арсенала»: «На таком уровне это неприемлемо, такие решения могут изменить ход сезона. Я в футболе 28 лет, это не пенальти ни при каких обстоятельствах»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета выразил недовольство решением арбитра назначить пенальти в ворота его команды в матче с « Сандерлендом » в 4-м туре АПЛ (2:0).

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