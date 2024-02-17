Поиск замены Промесу и возможный уход четырёх футболистов: как «Спартак» начинает процесс перестройки

Московский «Спартак» готов расстаться с четырьмя футболистами до закрытия зимнего периода дозаявок. По информации СМИ, руководство красно-белых не рассчитывает на Виктора Мозеса, Кристофера Мартинса, Павла Маслова и Леона Классена, а их агенты получили право вести переговоры с другими клубами.