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Без интриги: в Коркино выбрали нового главу округа

Без интриги: в Коркино выбрали нового главу округа

Глава Коркинского округа избавился от приставки «врио». Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 24 декабря, собрание депутатов Коркинского муниципального округа, единогласно поддержали кандидатуру Александра Орла в ходе голосования за претендентов на пост руководителя окружной администрации.

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