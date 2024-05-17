Борьба с дефицитом кадров: в РФ выросло число вакансий со сверхурочной работой

Российские компании стали чаще предлагать сотрудникам работать сверхурочно. «Известия» подсчитали, что количество вакансий, в которых подразумевается деятельность сверх нормы, выросло в полтора раза с начала года.
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