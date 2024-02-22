Константин Малофеев возложил цветы к памятнику Героям Донбасса

Донская столица принимает съезд Союза добровольцев Донбасса.В Ростове-на-Дону 22 февраля начинается съезд Союза добровольцев Донбасса, в нём примут участие представители органов государственной власти России, депутаты Государственной Думы, представители федеральных политических партий, члены Правления Союза добровольцев, региональные руководители СДД.
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