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В Тазовском погорельцы с улицы Пушкина разместились в социальной гостинице

В Тазовском погорельцы с улицы Пушкина разместились в социальной гостинице

В поселке Тазовском ночью 18 сентября произошел пожар в многоквартирном доме № 41 на улице Пушкина. Пострадавших и погибших нет.

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