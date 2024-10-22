Глюкозу под наркотиками задержали в аэропорту Шереметьево

t.me/Суды общей юрисдикции города Москвы Певицу Наталью Чистякову-Ионову, более известную как Глюк’oZа, задержали в аэропорту Шереметьево в состоянии наркотического опьянения, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
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