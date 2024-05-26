Духовное управление мусульман назвало условие поддержки запрета никаба. Депутат Михаил Матвеев озвучил миролюбивое решение по спору вокруг ношения головного убора, скрывающего лицо.
Дело не в запрете. Депутат озвучил миролюбивое решение по спору о ношении никаба
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Дело не в запрете." ПОЧЕМУ ТО НЕ "В ЗАПРЕТЕ" ЧИНОВНИКИ, НАВОДНИВШИЕ РОССИЮ МИГРАНТАМИ, КАЧАЮЩИХ КАКИЕ ТО СВОИ ПРАВА В РОССИИ, А НЕ У СЕБЯ НА РОДИНЕ. ВОТ ИМИ И НАДО ЗАНЯТЬСЯ!
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14 час.
валентина григорьевна
Россия всегда была православная страна. Почему теперь приехавшие в Россию. гости диктуют нам свои порядки? Почему они ведут себя, как хозяева в чужой стране? Кто им дал такое право диктовать свои условия? Напомнить им надо, что они в своих странах творили с русским народом.
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12 час.
Геннадий Свешников
Разве кто нибудь запрещал носить платки русским женщинам с открытым личиком,так почему-вдруг откуда ни возьмись,эта свободная женщина укуталась в никаб,а более того одела паранджу⁉️👁️Это у кого такой сглаз на мужское достоинство❗✍️😱🤣Там, у себя и куролесьте с паранджой-жители Средней Азии,Ближнего Востока,Афганистана и Мадагаскара.Это пришлые люди,там в столицах Акмоли,Ашхабада,Бишкека,Душанбе и Тошкента местные дамы, просто зашвыряют вас тухлыми яйцами,за свободу Турецкого света👍
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3 час.
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