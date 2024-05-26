Дело не в запрете. Депутат озвучил миролюбивое решение по спору о ношении никаба

Владимир Соловьев "Дело не в запрете." ПОЧЕМУ ТО НЕ "В ЗАПРЕТЕ" ЧИНОВНИКИ, НАВОДНИВШИЕ РОССИЮ МИГРАНТАМИ, КАЧАЮЩИХ КАКИЕ ТО СВОИ ПРАВА В РОССИИ, А НЕ У СЕБЯ НА РОДИНЕ. ВОТ ИМИ И НАДО ЗАНЯТЬСЯ!

валентина григорьевна Россия всегда была православная страна. Почему теперь приехавшие в Россию. гости диктуют нам свои порядки? Почему они ведут себя, как хозяева в чужой стране? Кто им дал такое право диктовать свои условия? Напомнить им надо, что они в своих странах творили с русским народом.