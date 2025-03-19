Обнаружены «космические торнадо» в ядре Млечного Пути: Как ударные волны формируют новые структуры вокруг сверхмассивной черной дыры?

В самом центре нашей галактики, там, где гравитационная хватка сверхмассивной черной дыры держит в узде колоссальные потоки материи, происходят процессы, о которых мы еще совсем недавно могли только догадываться.
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