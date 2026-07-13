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Татар-информ

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Чат психологической помощи КСВО заработал во ВКонтакте

Чат психологической помощи КСВО заработал во ВКонтакте

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции начал работу в новом сообществе социальной сети ВКонтакте, сообщили организаторы.

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