Чат психологической помощи КСВО заработал во ВКонтакте

Единый федеральный чат Комитета семей воинов Отечества по оказанию медико-психологической поддержки семьям и участникам специальной военной операции начал работу в новом сообществе социальной сети ВКонтакте, сообщили организаторы.
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