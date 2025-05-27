Сейсмические волны могут проникать в ядро Земли

Микросейсмические волны, возникающие при взаимодействии океана и земной коры, могут помочь в проникновении в скрытые области геологической структуры Земли, например, в зонах, где нет сильных землетрясений, как в Северной Атлантике.
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