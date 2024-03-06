Какие принципы помогают адаптироваться к неопределенности

Последние несколько лет почти все компании и стартапы вынуждены существовать и работать в условиях неопределенности, которые вызваны целым комплексом факторов, включая технологический прогресс, глобализацию, социальные и политические изменения и экономическую нестабильность.
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