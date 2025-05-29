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Свежие комментарии

  • Егор Горшков
    Отличная новость, надеемся это начало большого процесса.Сбер увеличил ипо...

Монголия открывает торговый дом во Владивостоке для экспорта товаров

Монголия открывает торговый дом во Владивостоке для экспорта товаров

Власти Монголии намерены открыть торговый дом во Владивостоке для поддержки экспорта продукции из своей страны, а также рассматривают возможность выхода национальных компаний на территории опережающего развития (ТОР).

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