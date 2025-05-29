Монголия открывает торговый дом во Владивостоке для экспорта товаров

Власти Монголии намерены открыть торговый дом во Владивостоке для поддержки экспорта продукции из своей страны, а также рассматривают возможность выхода национальных компаний на территории опережающего развития (ТОР).
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