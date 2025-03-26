Подробности текущего диалога Москвы и Вашингтона рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступил с программным интервью . В нем глава дипломатического ведомства России коснулся текущих взаимоотношений Москвы и Вашингтона по широкому кругу внешнеполитических и экономических вопросов.
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