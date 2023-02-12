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Ульяна Донскова: «Мир так меняется, что не знаю, что будет с олимпийским движением. Олимпиады могут потерять престиж – отстраняют таких соперников, как Россия»

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповых упражнениях Ульяна Донскова поделилась мнением об отстранении российских спортсменов от соревнований.

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