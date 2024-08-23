Что помогает справляться с апатией и тревожностью?

Апатия и тревожность — это разные состояния. Во время апатии люди, как правило, не понимают, чего они хотят, у них нет желания просыпаться по утрам, их не радуют привычные вещи и есть ощущение, что они утратили свою личность.
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