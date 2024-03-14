Хуситы заявили об испытаниях гиперзвукового оружия

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Аллах" (хуситы), которое поддерживает Иран, провело испытание гиперзвуковой ракеты высокой поражающей способности и готовится внедрить такие ракеты в свой военный арсенал.
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