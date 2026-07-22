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"Психологически сложное решение". Ксения Собчак рассказала, почему не заводит детей с мужем Константином Богомоловым

"Психологически сложное решение". Ксения Собчак рассказала, почему не заводит детей с мужем Константином Богомоловым

Ксения Собчак призналась, почему не заводит ребёнка с 50-летним мужем Константином Богомоловым. Своими откровениями 44-летняя журналистка поделилась в VK-шоу "Что о тебе думают?" в выпуске с Идой Галич.

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