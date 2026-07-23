Страна и люди
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Страна и люди

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Госдума наделила статусом ветеранов саперов МЧС в зоне спецоперации

Госдума наделила статусом ветеранов саперов МЧС в зоне спецоперации

Депутаты Государственной думы России приняли во втором и третьем чтениях проект закона, согласно которому сотрудникам МЧС, принимавших участие в проведении работ по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов в зоне СВО, будет предоставлен статус ветерана боевых действий.

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