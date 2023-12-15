В Казахстане верят, что Путин выполнит свои обещания

Блогер Анастасия Ахметова с аудиторией свыше 150 тысяч человек в своём Tik-Tоk аккаунте ответила на призыв либералки-русофобки Гульнар Бажкеновой, которая предложила попросить "путинскую военщину" спасти замерзающий Казахстан по примеру "оккупированного" Мариуполя.