В Казахстане верят, что Путин выполнит свои обещания

Блогер Анастасия Ахметова с аудиторией свыше 150 тысяч человек в своём Tik-Tоk аккаунте ответила на призыв либералки-русофобки Гульнар Бажкеновой, которая предложила попросить "путинскую военщину" спасти замерзающий Казахстан по примеру "оккупированного" Мариуполя.
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