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Проба 2

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20+ душевных дачных историй и фото, пропитанных ароматом малины и маленькими радостями

20+ душевных дачных историй и фото, пропитанных ароматом малины и маленькими радостями

Какое же это счастье — оказаться на даче летом! Утром можно выскочить попить кофе под тенью яблони, послушать пение птиц, днем — позагорать на солнышке, пожарить шашлыков, собрать клубники с грядки и испечь с ними ароматный пирог, который еще долго будет оставаться теплым.

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