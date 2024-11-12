Nvidia подарит игру Indiana Jones and the Great Circle покупателям GeForce RTX 4070 и более мощных вид...

Nvidia подарит игру Indiana Jones and the Great Circle покупателям GeForce RTX 4070 и более мощных видеокартКомпания Nvidia запустила новую акцию, в рамках которой покупатели некоторых моделей видеокарт GeForce могут получить копию игры Indiana Jones and the Great Circle.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)