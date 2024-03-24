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В Краснодаре из-за серьезного ДТП блокировано движение транспорта на улице Московской

В Краснодаре из-за серьезного ДТП блокировано движение транспорта на улице Московской

В Краснодаре из-за серьезного ДТП блокировано движение транспорта на улице МосковскойВ Краснодаре сегодня около 15 часов произошло серьезное ДТП на улице Московской, где легковой автомобиль в резался в оказавшуюся прямо на трамвайных путях автофуру с прицепом.

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