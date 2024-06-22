ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Никто не заплачет

Никто не заплачет

Старичок с трудом поднялся с кровати и, держась за стенку, пошёл в соседнюю комнату. В свете ночной лампы, подслеповатыми глазами посмотрел на свою лежащую супругу: «Не шевелится! Уж не умерла ли? – опустился на колени.

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Комментарии
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ВераВерная
Жили долго и счастливо, и умерли в один день...значит, бывает...🙏🙏🙏
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13 час.
Элеонора Коган
Вот это любовь, как в сказке!!!! Н Полине теперь будет грустно и тяжело Ведь она их просто любила. Ну а квартира будет ей как память о них. Вот Полина и заплакала когда и не стало.
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5 час.

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