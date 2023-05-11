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Профессор Качалов: России нужны законы об инвесторах для проведения большой приватизации

Профессор Качалов: России нужны законы об инвесторах для проведения большой приватизации

Слово «приватизация» для россиян остается достаточно болезненным уже многие годы. Многие вспоминают залоговые аукционы, где крупные государственные предприятия по достаточно низким ценам оказались в руках людей, которых после назвали олигархами.

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