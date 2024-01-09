Доменико Тедеско: «В России отличная футбольная школа. У молодежи большой потенциал, нужно давать ей шанс – не всегда нужны иностранцы»

– В «Зените» порой выходят восемь иностранцев. Нормально ли это для РПЛ в нынешних условиях – и стоит ли «Спартаку» идти по пути покупки сверхдорогих легионеров? – В мое время лимит на легионеров обязывал выпускать пятерых россиян в стартовом составе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии