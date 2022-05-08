Власти Херсонской области заявили о корректировке границ Украины

По словам Стремоусова, распад Украины в нынешних ее границах неизбежен. Часть Запорожской области и вся Херсонская область на юге страны уже перешли под контроль российских военных, которые с 24 февраля ведут спецоперацию на территории Украины.
По словам Стремоусова, распад Украины в нынешних ее границах неизбежен. Часть Запорожской области и вся Херсонская область на юге страны уже перешли под контроль российских военных, которые с 24 февраля ведут спецоперацию на территории Украины.
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