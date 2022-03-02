Сбербанк объявил об уходе из Европы, его уже ждут в Крыму

Утром 2 марта Сбербанк объявил о том, что их дочерние банки уходят из Европы, где они столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений.
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